Chiffre d’affaires 2022 de 171,4 M€ en progression de +10% - Performance historique du Groupe - Croissance de toutes les activités

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, réalise un chiffre d’affaires annuel 2022 de 171,4 M€ en croissance de + 10% dépassant les meilleurs niveaux du Groupe. Cette performance historique est portée par un 4ème trimestre 2022 de très bon niveau à 46,1 M€ (+ 11%) et bénéficie de la bonne dynamique de tous les métiers qui ont progressé à l’unisson sur l’exercice 2022.

L’activité Travail Temporaire (86% du CA Groupe) s’établit à 147,4 M€ en croissance de + 9%, surperformant le secteur qui progresse de + 8,4% sur la même période.

Le doublement du chiffre d’affaires lié aux Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et la très bonne activité d’AT Patrimoine (+ 19% à 7,2 M€) sur l’année, permettent au pôle Formation (5% du CA Groupe) de poursuivre sa progression avec un chiffre d’affaires de 9,2 M€ en croissance de + 18% par rapport à 2021.

L’activité Portage Salarial (5% du CA Groupe) s’établit pour sa part à 8,9 M€ sur l’année soit une amélioration de + 4% par rapport à l’an passé.

La division Prestations de services RH contribue désormais pour 2% au CA du Groupe et enregistre sur l’année 2022 une nette progression de son activité à 3,7 M€ (+ 53%) grâce à l’intégration réussie des activités d’Uni’TT et de l’Agence Unique.

Quant à la division Recrutement, elle s’élève à 2,2 M€ sur l’année 2022 et enregistre une croissance de 12 % comparée à 2021, tirée par les régions de Lyon et Toulouse où la demande a plus fortement progressé.