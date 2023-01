Chiffre d'affaires 2022 +35%

Chiffre d’affaires 2022 à 4,7 M€, un niveau supérieur aux attentes.

Dynamique commerciale soutenue avec un MRR en hausse de plus de 90%.

Confiance confirmée pour l’avenir.



Energisme SA (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG), éditeur de logiciels sur le marché de la transition énergétique annonce son chiffre d’affaires 2022 (donnée non auditée).



Thierry Chambon - Directeur Général - déclare « Nous sommes satisfaits d’avoir dépassé notre objectif annoncé de 4,5 M€ de chiffre d’affaires. Nos efforts commerciaux commencent à porter leurs fruits, Energisme disposant d’une proposition de valeur forte et reconnue. Nos équipes continuent à se focaliser sur le déploiement commercial de nos solutions qui répondent aujourd’hui, aussi bien pour le secteur privé que public, à une très forte demande, en phase avec les préoccupations actuelles liées à la flambée des prix de l’énergie, comme du décret tertiaire. Les discussions actuelles avec des acteurs référents nous rendent confiants quant à l’atteinte d’un niveau de MRR de 700 K€ à fin 2023. »



Hausse de 35% du chiffre d’affaires

Energisme a enregistré, sur l’ensemble de l’exercice 2022, un chiffre d’affaires de 4,7 M€ en hausse de 35% par rapport à 2021, s’inscrivant au-delà de ses attentes des 4,5 M€ annoncés.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :