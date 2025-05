Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2025 : 265,9 M€ (+3%)

Freelance.com (Euronext Growth Paris – FR0004187367 – ALFRE), leader de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er trimestre 2025 (période du 1er janvier au 31 mars 2025).

Positionné au cœur de la transformation du marché du travail, Freelance.com est leader européen des solutions Talent as a Service (TAAS), pour connecter les grandes entreprises et leurs talents externes. Le groupe propose une gamme complète de services : sourcing d’expertise, pilotage de projets, portage commercial, portage salarial et gestion de la conformité. Freelance.com s’appuie sur une communauté de plus de 150 000 (106 000 en France) consultants et experts qualifiés, travaillant en freelance ou au sein de PME hyperspécialisées, et ayant au total délivré plus de 19 000 prestations en 2024. Avec 380 collaborateurs et un chiffre d’affaires pro forma de 1 090,3 M€ en 2024, une présence en France et à l’international (Suisse, Belgique, Maroc, Angleterre, Allemagne), Freelance.com est l’acteur de référence du « Future of Work », reconnu comme l'un des « Champions de la Croissance » 2023 et 2024 par Les Echos.