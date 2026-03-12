Chicago déclare que la FAA ne devrait pas réduire le nombre de vols quotidiens à moins de 2 800

(Plus de détails, plus de contexte) par David Shepardson

Chicago a demandé jeudi à l'Administration fédérale de l'aviation de ne pas réduire le nombre de vols à l'aéroport international O'Hare de la ville à moins de 2 800 par jour, estimant qu'une telle mesure serait injustifiée et "entraînerait une perturbation importante du système national de l'espace aérien."

Le 27 février, la FAA a proposé une limite de 2 800 vols quotidiens pour les vols d'été, ce qui représente une baisse par rapport aux 3 080 vols quotidiens annoncés pour l'été, mais une hausse par rapport aux 2 680 vols quotidiens de l'été dernier. La proposition a été faite après que les deux principaux transporteurs à O'Hare - United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O - ont ajouté des vols importants alors qu'ils se battent pour dominer la plate-forme.

Reuters a rapporté le 5 mars que la FAA a indiqué aux compagnies aériennes qu'elle souhaitait des réductions plus importantes à environ 2 500 vols par jour, mais ce nombre reste en discussion.

Voici quelques détails:

* La FAA devrait convoquer à nouveau une réunion sur la réduction des horaires la semaine prochaine afin de finaliser les réductions de vols

* Les horaires actuels de Chicago feraient de 2026 l'été le plus chargé jamais enregistré à O'Hare et la FAA a déclaré que "l'augmentation est significative et mettrait à rude épreuve les pistes, les terminaux et les systèmes de contrôle du trafic aérien."

* Le département de l'aviation de Chicago a déclaré jeudi que lors des réunions de la semaine dernière, l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a dit qu'il voulait moins de 2 500 vols par jour. Le lendemain, la FAA a indiqué à la ville qu'elle souhaitait 2 400 vols. Les responsables des compagnies aériennes affirment que le nombre de vols est ensuite passé à environ 2 550 par jour, mais qu'il n'est pas encore fixé.

* United et American ont ajouté des vols afin d'obtenir plus de portes d'embarquement l'année prochaine. United prévoit d'assurer 780 vols par jour au départ de Chicago O'Hare ce mois-ci, contre 541 vols par jour en moyenne l'année dernière.

* American a déclaré en décembre qu'elle ajouterait 100 départs quotidiens vers plus de 75 destinations au départ d'O'Hare à temps pour les vacances de printemps, soit une augmentation de 30 % des départs au printemps par rapport à 2025. Les départs quotidiens passeront de 484 l'été dernier à 526 cet été.

* Le directeur général de United, Scott Kirby, a affirmé cette semaine qu'American perdrait environ 1 milliard de dollars sur ses opérations à Chicago cette année et a suggéré d'ajouter des vols pour contrer American: "Nous ne voulions pas le faire, mais nous ne pouvions pas perdre de portes d'embarquement."

* American a déclaré dans un mémo ce mois-ci que la programmation "imprudente" de United à O'Hare entraînerait "de longs temps de roulage, d'importants retards sur le tarmac, des correspondances manquées pour les clients, une perturbation de la séquence des équipages et des perturbations en cascade dans l'ensemble du système."