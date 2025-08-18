Chez Diageo, Guinness mise sur la Premier League pour renforcer sa croissance
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 10:35
Le groupe rappelle avoir connu une croissance à deux chiffres à l'échelle mondiale et gagné des parts de marché dans ses trois principaux pays.
En 2024, Guinness avait activé son partenariat dans plus de 80 pays et s'était imposée comme la bière numéro un lors des 'occasions football' en Grande-Bretagne.
Somnath Dasgupta, directeur marketing mondial, souligne que la Premier League a permis à Guinness de s'ancrer dans les rituels des supporters et que cette nouvelle campagne vise à renforcer encore ce lien.
Valeurs associées
|2 024,500 GBX
|LSE
|-0,37%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
Une cour d'Appel de New York a accepté vendredi la demande du gouvernement argentin de suspendre la cession de 51% du capital du géant public pétrolier argentin YPF, le temps qu'il se prononce sur le fond. L'Argentine avait fait appel en juillet d'un jugement lui ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer