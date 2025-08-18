Chez Diageo, Guinness mise sur la Premier League pour renforcer sa croissance information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 10:35









(Zonebourse.com) - Diageo rapporte que Guinness lance sa plus vaste campagne communautaire dans le sport, 'Lovely Day for a Guinness', entamant ainsi sa deuxième saison comme bière officielle et bière sans alcool officielle de la Premier League. La campagne repose sur une série de courts films mettant en avant les supporters des 20 clubs de la ligue et leurs rituels de match, au-delà des 90 minutes de jeu.



Le groupe rappelle avoir connu une croissance à deux chiffres à l'échelle mondiale et gagné des parts de marché dans ses trois principaux pays.



En 2024, Guinness avait activé son partenariat dans plus de 80 pays et s'était imposée comme la bière numéro un lors des 'occasions football' en Grande-Bretagne.



Somnath Dasgupta, directeur marketing mondial, souligne que la Premier League a permis à Guinness de s'ancrer dans les rituels des supporters et que cette nouvelle campagne vise à renforcer encore ce lien.





