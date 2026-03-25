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Chewy progresse après un bénéfice supérieur aux attentes au T4
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 mars - ** Les actions de Chewy CHWY.N , détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie, augmentent de 13,2 % à 26,61 $

** La société annonce un BPA ajusté pour le T4 de 0,27 $, bien au-dessus des estimations des analystes de 0,09 $ - données LSEG

** Cependant, les ventes nettes du T4, de 3,26 milliards de dollars, sont inférieures aux estimations de 3,29 milliards de dollars

** CHWY ne fournit pas de perspectives pour le trimestre ou l'année en cours

** 22 des 28 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 6 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 45 $

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 20 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHEWY RG-A
26,040 USD NYSE +10,95%
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