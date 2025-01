Chevron: partenariat pour alimenter les centres de données information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 16:43









(CercleFinance.com) - Engine No. 1 et Chevron U.S.A. ont annoncé un partenariat visant à fonder une nouvelle entreprise dédiée au développement de solutions énergétiques 'fiables et évolutives' pour les centres de données situés aux États-Unis.



Le communiqué de Chevron rapporte que 'les premières actions de l'administration Trump posent des bases essentielles pour encourager les investissements en tirant parti de l'abondance énergétique de l'Amérique afin de renforcer son leadership IA'.



Ce développement conjoint, en collaboration avec GE Vernova vise à établir la première centrale électrique et centre de données co-localisés à l'échelle multi-gigawatts au cours du second mandat du président Trump.



Les premiers projets, appelés ' fonderies d'énergie ' par les entreprises, devraient utiliser sept turbines à gaz naturel GE Vernova 7HA fabriquées aux États-Unis, sécurisées dans le cadre d'un accord de réservation, avec un calendrier accéléré.





