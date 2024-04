Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Chevron: investissement dans le captage du carbone information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - Chevron a annoncé jeudi son entrée au capital de la start-up climatique américaine ION Clean Energy, spécialisée dans la capture et l'élimination du carbone, à l'occasion d'une levée de fonds qui a atteint 45 millions de dollars.



Le géant pétrolier californien explique que c'est sa filiale Chevron New Energies (CNE) qui a conduit ce financement de série A, une levée de fonds destinée à assurer le développement commercial de l'activité de la jeune pousse.



Avec ce argent frais, ION espère être en mesure de structurer sa croissance et de favoriser le déploiement de sa technologie d'absorption chimique par les amines de dernière génération, baptisée 'ICE-31'.



Chevron explique de son côté que l'investissement dans cette société basée à Boulder (Colorado) va lui permettre de renforcer son expertise dans le domaine du traitement des gaz par les amines, en complément de ses activités existantes dans le CCUS (capture, stockage et utilisation du carbone).





