Chevron: BPA en baisse de 18% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Chevron publie un bénéfice net ajusté de 3,63 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2024, soit 2,06 dollars par action, un BPA en baisse de 18% par rapport au trimestre précédent et inférieur aux attentes des analystes.



Sur l'ensemble de l'année 2024, le groupe énergétique a ainsi vu son BPA ajusté reculer de plus de 23% à 10,05 dollars, du fait principalement de moindres marges sur ventes de produits raffinés, d'une baisse des prix réalisés et d'indemnités de départ.



Chevron revendique aussi une production équivalent pétrole nette record, en croissance de 7% tirée principalement par une hausse de 18% dans le Bassin Permien et par la comptabilisation en année pleine de la production de PDC Energy.





