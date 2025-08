Chevron: baisse de plus de 30% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 13:30









(Zonebourse.com) - Chevron dévoile un bénéfice net ajusté de 3,05 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2025, soit 1,77 dollar par action, un BPA en baisse de plus de 30% en comparaison annuelle, mais dépassant légèrement le consensus.



Si les activités amont du groupe énergétique ont vu leur bénéfice diminuer de 39% à 2,73 milliards de dollars, les activités aval ont généré un profit de 737 millions, contre 597 millions au deuxième trimestre 2024.



'La production du Bassin Permien a augmenté à un million de barils équivalent pétrole par jour, et les productions aux Etats-Unis et au niveau mondial ont atteint de nouveaux records pour le groupe', souligne notamment son PDG Mike Wirth.



'La finalisation de l'acquisition de Hess renforce encore notre portefeuille diversifié et nous met en position d'étendre notre production et notre profil de croissance du cash-flow pour la prochaine décennie', poursuit-il.





