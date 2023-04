Cherry Bank crée un département investissements alternatifs

(NEWSManagers.com) - La banque italienne Cherry Bank vient de créer un département dédié aux investissements alternatifs. Ce département sera dirigé par Andrea Florio, qui a été directeur financier et responsable du développement de Finanziaria Internazionale et, par la suite, directeur général de Natissa SGR, une société du groupe américain Bain Credit Capital. Il se concentrera dans un premier temps sur l’univers obligataire.Cherry Bank est un établissement spécialisé dans les services de soutien aux entreprises, dans la transformation de portefeuilles de créances douteuses et l’acquisitions de crédits fiscaux.