Cheniere Energy conclut un accord de fourniture de GNL avec l'entreprise japonaise JERA
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy LNG.N et l'entreprise japonaise JERA ont signé un accord de fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL), ont annoncé les deux entreprises jeudi.

En vertu de cet accord, JERA achètera environ 1,0 million de tonnes de GNL par an à Cheniere entre 2029 et 2050.

