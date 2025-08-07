Cheniere Energy conclut un accord de fourniture de GNL avec l'entreprise japonaise JERA

Cheniere Energy LNG.N et l'entreprise japonaise JERA ont signé un accord de fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL), ont annoncé les deux entreprises jeudi.

En vertu de cet accord, JERA achètera environ 1,0 million de tonnes de GNL par an à Cheniere entre 2029 et 2050.