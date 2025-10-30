 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 144,26
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cheniere Energy annonce une hausse de son bénéfice au troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy LNG.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une forte demande de gaz naturel liquéfié.

La société a déclaré un bénéfice net attribuable à Cheniere de 1,05 milliard de dollars, soit 4,75 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 893 millions de dollars, soit 3,93 dollars par action, un an plus tôt.

Environnement

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
211,075 USD NYSE -2,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank