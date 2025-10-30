Cheniere Energy annonce une hausse de son bénéfice au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy LNG.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une forte demande de gaz naturel liquéfié.

La société a déclaré un bénéfice net attribuable à Cheniere de 1,05 milliard de dollars, soit 4,75 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 893 millions de dollars, soit 3,93 dollars par action, un an plus tôt.