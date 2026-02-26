Cheniere augmente grâce à un rachat d'actions de 10 milliards de dollars et à un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de l'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N augmentent de 5,4 % à 232,68 $

** La société augmente son autorisation de rachat d'actions à plus de 10 milliards de dollars jusqu'en 2030, ajoutant 9 milliards de dollars après avoir dépensé plus de 1 milliard de dollars au 4ème trimestre 2025

** Bénéfice net de 2,3 milliards de dollars , soit 10,68 dollars par action au quatrième trimestre, contre 977 millions de dollars , soit 4,33 dollars par action, un an plus tôt

** Co conclut également un accord d'approvisionnement en GNL à long terme avec CPC Corp. de Taiwan, en vertu duquel CPC achètera jusqu'à 1,2 million de tonnes par an de GNL à une filiale de Cheniere de 2026 à 2050

** Les recettes de Cheniere pour le GNL au quatrième trimestre s'élevaient à 19,44 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente

** Manav Gupta, analyste chez UBS, déclare que le plan de rachat d'actions souligne la confiance de la direction dans sa capacité à générer des flux de trésorerie excédentaires, malgré les inquiétudes liées à un environnement de marges plus faibles

** En incluant le mouvement de la session, le GNL a augmenté de 19,7 % depuis le début de l'année