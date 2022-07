Chenavari envisage d'ouvrir un bureau à Paris

(NEWSManagers.com) - La société de gestion londonienne Chenavari, fondée et dirigée par Loïc Fery, planche sur la possible réimplantation d'une équipe en France, a appris NewsManagers. La firme, spécialisée sur la classe d'actifs obligataires alternative, a immatriculé ces dernières semaines l’entité Chenavari Asset Management, basée à Paris, au registre du commerce et des sociétés.

Chenavari opère depuis 14 ans, compte actuellement une petite centaine de salariés répartis entre Londres et Luxembourg. Ses encours sous gestion avoisinent les 6 milliards de dollars. « Nous avons toujours été pragmatiques dans notre développement. A titre d’exemple, nous avons déjà eu une présence assez longue à Paris entre 2009 et 2012 lorsque nous avions repris les équipes de SGAM AI. L’hyper croissance que nous avons connue a cependant rendu difficile la coexistence d’une petite équipe à Paris et une grosse équipe à Londres. Tout le monde ou presque s’est retrouvé à Londres », expose Loïc Fery, également co-directeur des investissements de Chenavari, à NewsManagers.

Si le Brexit a amené nombre de gestionnaires londoniens à établir des structures hors du Royaume-Uni pour continuer à couvrir la clientèle institutionnelle continentale, ce ne serait pas pour cette raison que Chenavari projette son retour en France. Depuis 2009, la société de gestion dispose en effet d’une équipe « conséquente » à Luxembourg qui ne se limite pas à la représentation, précise Loïc Fery. « Nous nous attachons toujours à nous assurer qu’il y a un alignement d’intérêt entre les besoins et les attentes des investisseurs et notre offre de gestion », ajoute-t-il.

Sélectifs sur la dette privée

Les fonds de Chenavari, à liquidité quotidienne, investissent sur du crédit liquide, des titres adossés à des actifs (ABS) européens et de la dette privée (portefeuilles de prêts hypothécaires, prêts personnels, auto-loans). Leurs performances ont été « très bonnes » en 2020 et en 2021 et « se comportent bien » cette année vis-à-vis du contexte macro-économique.

« Le contexte macro-économique actuel et à venir crée des tensions sur les perspectives de croissance. Les marchés obligataires ont davantage anticipé cette situation que les marchés actions. Les spreads de crédit et les taux montent, ce qui donne lieu à des conditions particulièrement intéressantes sur nos marchés », glisse Loïc Fery.

La dette privée demeure un pan important de la gestion de Chenavari qui privilégie les financements spécialisés (portefeuilles de prêts granulaires et financements sur actifs réels) au prêt direct aux entreprises (corporate direct lending). « La classe d’actifs « direct lending corporate » était très en vue ces dernières années, mais les choses vont se compliquer à mon avis quand les entreprises auront moins d’accès à la liquidité pour rembourser toutes les unitranches », analyse Loïc Fery.

Capacité d'impact

Chenavari travaille aussi sur les sujets ESG et impact. La firme compte d’ailleurs plusieurs mandats institutionnels intégrant ces dimensions. « C’est une tendance forte dans toute l’industrie mais il y a eu beaucoup de greenwashing. Les régulateurs doivent regarder ça de près. Nous essayons de faire les choses correctement sur l’ESG avec une vraie équipe de recherche et d’analyse », note le fondateur de Chenavari.

Il observe que l’invasion russe en Ukraine a résulté en un petit coup d’arrêt post-guerre sur l’ESG, les pays nordiques essayant de redéfinir les secteurs d’exclusion pour déterminer si assurer sa défense était anti-ESG. La firme reste droite dans sa conduite, elle n'était pas investie et n'investira pas dans les armes. « Je distingue l’ESG, lié aux process et à la conformité, de l’impact. Les gérants ont une responsabilité et les dirigeants de sociétés de gestion ont une capacité d’impact au moins aussi forte que celle des chefs d’Etat. Nous devons faire encore plus. Plus fort, plus haut, plus loin », commente Loïc Fery.