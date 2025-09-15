Chegg paie 7,5 millions de dollars pour régler les allégations de la FTC selon lesquelles ses services étaient difficiles à annuler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du porte-parole de Chegg et de détails sur les plaintes de la FTC) par Jody Godoy

Chegg Inc. a accepté de payer 7,5 millions de dollars pour mettre fin aux accusations de la Commission fédérale du commerce (FTC) selon lesquelles l'entreprise de technologie éducative rendait difficile l'annulation des abonnements, selon des documents judiciaires déposés à San Jose, en Californie, lundi.

Un porte-parole de Chegg a déclaré que l'entreprise n'était pas d'accord avec les allégations de la FTC, mais qu'elle avait conclu un accord afin d'éviter un litige prolongé.

Chegg a dissimulé les options d'annulation derrière de multiples menus sur son site web, selon la plainte de la FTC.

La FTC a cité des courriels internes montrant que le personnel de Chegg savait que la procédure était difficile et déroutante, notamment un courriel de Nathan Schultz, aujourd'hui directrice générale de Chegg, datant de 2021 et indiquant que l'annulation "devrait être douloureuse".