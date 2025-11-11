 Aller au contenu principal
Chegg grimpe après des résultats solides au troisième trimestre
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société américaine de technologie de l'éducation Chegg CHGG.N ont bondi de 8,9 % à 97 cents après des résultats trimestriels optimistes

** Chegg affiche un chiffre d'affaires de 77,7 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes de 76,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société s'oriente vers le marché de la formation B2B et prévoit des revenus de 70 millions de dollars pour l'année fiscale en raison de la demande induite par l'IA

** Cependant, la société prévoit des revenus de 70 à 72 millions de dollars pour le quatrième trimestre, inférieurs aux prévisions des analystes (82,05 millions de dollars)

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 40,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHEGG
1,025 USD NYSE +14,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

