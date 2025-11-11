Chegg grimpe après des résultats solides au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société américaine de technologie de l'éducation Chegg CHGG.N ont bondi de 8,9 % à 97 cents après des résultats trimestriels optimistes

** Chegg affiche un chiffre d'affaires de 77,7 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes de 76,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société s'oriente vers le marché de la formation B2B et prévoit des revenus de 70 millions de dollars pour l'année fiscale en raison de la demande induite par l'IA

** Cependant, la société prévoit des revenus de 70 à 72 millions de dollars pour le quatrième trimestre, inférieurs aux prévisions des analystes (82,05 millions de dollars)

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 40,6 % depuis le début de l'année