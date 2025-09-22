Chef de la FDA : Les entreprises doivent se préparer à augmenter la production de leucovorine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a demandé aux entreprises pharmaceutiques de se préparer à augmenter la production de leucovorine en tant que traitement pour certains patients atteints d'autisme, a déclaré Marty Makary, chef de la FDA, aux journalistes lundi.