Check Point Software s'attend à un coup de pouce de la cyberprotection par l'IA après que son bénéfice du 4e trimestre a bondi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général dans les paragraphes 3-4) par Steven Scheer

Check Point Software Technologies CHKP.O a dépassé les attentes pour son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, et a déclaré que le besoin croissant de protéger les réseaux informatiques contre les cybermenaces liées à l'intelligence artificielle contribuerait à stimuler la croissance en 2026.

Les entreprises devraient dépenser davantage pour la cybersécurité dans les années à venir, car elles craignent que l'IA n'aide les pirates informatiques à utiliser des moyens plus sophistiqués pour attaquer leurs réseaux et perturber leurs activités.

Le directeur général Nadav Zafrir a déclaré que "tout ce que nous avons construit au cours des deux dernières décennies doit être revalidé", car les attaquants utilisent des outils malveillants alimentés par l'IA pour pénétrer dans les systèmes informatiques.

"Nous voyons chaque jour de nouveaux vecteurs d'attaque et de nouvelles capacités ... qui créent des vulnérabilités et des menaces sans précédent ... ", a-t-il déclaré à la presse.

L'entreprise israélienne spécialisée dans la sécurité des réseaux a annoncé un bénéfice de 3,40 dollars par action diluée, hors éléments exceptionnels, pour le trimestre avril-juin, soit une hausse de 26 % par rapport aux 2,70 dollars de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 745 millions de dollars.

Les analystes s'attendaient à 2,77 $ par action pour un chiffre d'affaires de 746 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Mercredi, son rival Palo Alto Networks PANW.O a finalisé l'achat de CyberArk pour 25 milliards de dollars afin de renforcer ses activités à l'ère de l'IA. Il a également déclaré qu'il ferait l'objet d'une double cotation à Tel-Aviv.

Lorsqu'on lui a demandé si Check Point suivrait cet exemple, Nadav Zafrir a laissé entendre que l'entreprise continuerait à être cotée uniquement sur le Nasdaq bien qu'elle soit une société israélienne.

"Nous avons notre propriété intellectuelle ici, nous avons notre R&D ici, nous avons notre direction ici et nous payons nos impôts ici" en Israël, a-t-il déclaré.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 6 % à 2,73 milliards de dollars - conformément aux attentes - tandis que le bénéfice ajusté par action a augmenté de 30 % à 11,89 dollars, au-dessus de l'estimation consensuelle de 11,28 dollars.

Check Point a déclaré qu'au cours du quatrième trimestre 2025, il a racheté environ 2,2 millions de ses actions pour un coût total d'environ 425 millions de dollars.