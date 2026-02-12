Check Point Software revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices en raison de la montée en puissance des cybermenaces liées à l'IA

Les bénéfices trimestriels augmentent alors que les entreprises dépensent davantage pour la cybersécurité

Les attaques menées par l'IA stimulent la demande de protection avancée des réseaux

L'entreprise prévoit une croissance du chiffre d'affaires en 2026 dans un contexte d'escalade des menaces

Check Point Software Technologies CHKP.O a dépassé les attentes de bénéfices du quatrième trimestre jeudi et a déclaré que l'augmentation de la demande de protection contre les cybermenaces induites par l'IA contribuerait à porter son chiffre d'affaires 2026 à près de 3 milliards de dollars.

On s'attend à ce que les entreprises dépensent davantage pour la cybersécurité en raison des craintes que l'IA dote les pirates de nouveaux moyens plus sophistiqués d'attaquer les réseaux et de perturber les entreprises.

Le directeur général Nadav Zafrir a déclaré aux journalistes: "Nous voyons chaque jour de nouveaux vecteurs d'attaque et de nouvelles capacités ... qui créent des vulnérabilités et des menaces sans précédent."

"L'infrastructure des entreprises est désormais vulnérable car la nature même des attaques est en train de changer. L'IA est présente partout."

L'entreprise de sécurité des réseaux basée en Israël a déclaré 3,40 dollars par action diluée, hors éléments exceptionnels, pour le trimestre octobre-décembre, soit une hausse de 26 % par rapport aux 2,70 dollars de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 745 millions de dollars. Les résultats reflètent une charge de 8 millions de dollars liée aux effets de change.

Les analystes attendaient 2,77 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 746 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Mercredi, son rival Palo Alto Networks PANW.O a finalisé l'achat de CyberArk pour 25 milliards de dollars afin de renforcer ses activités dans l'ère de l'IA et a déclaré qu'il ferait l'objet d'une double cotation à Tel-Aviv.

CHECK POINT SE NÉGOCIERA UNIQUEMENT SUR LE NASDAQ, SELON LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Interrogé sur la possibilité que Check Point suive le même chemin, M. Zafrir a laissé entendre que l'entreprise continuerait d'opérer uniquement sur le Nasdaq.

"Nous avons notre propriété intellectuelle ici, nous avons notre R&D ici, nous avons notre direction ici et nous payons nos impôts ici" en Israël, a-t-il déclaré.

En 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 6 % à 2,73 milliards de dollars - conformément aux attentes - tandis que le bénéfice ajusté par action a augmenté de 30 % à 11,89 dollars, au-dessus de l'estimation consensuelle de 11,28 dollars.

Pour 2026, Check Point prévoit un chiffre d'affaires de 2,83 à 2,95 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 10,05 à 10,85 dollars, par rapport aux attentes de 2,89 milliards de dollars de chiffre d'affaires et de 10,46 dollars de BPA dans un sondage LSEG auprès des analystes. Pour le premier trimestre, elle prévoit un chiffre d'affaires de 655 à 685 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 2,35 à 2,45 dollars.

Check Point a déclaré avoir racheté environ 2,2 millions de ses actions pour 425 millions de dollars au quatrième trimestre.