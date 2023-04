Chatham AM paie 19,3 millions de dollars pour mettre fin à des accusations de la SEC

- La Securities and Exchange Commission a inculpé la société Chatham Asset Management LLC, basée dans le New Jersey, et son fondateur, Anthony Melchiorre, d’avoir effectué des transactions irrégulières sur certains titres à revenu fixe. Chatham et Anthony Melchiorre ont accepté de payer plus de 19,3 millions de dollars pour mettre fin aux accusations.L’ordonnance de la SEC établit que, de 2016 à 2018, un client conseillé par Chatham a vendu certaines obligations d’American Media, Inc. (AMI), tandis qu’un autre client conseillé par Chatham a acheté les mêmes obligations par l’intermédiaire de divers courtiers-négociants. Chatham a effectué ces opérations pour répondre aux contraintes du portefeuille, telles que les limites de concentration des fonds de l’industrie ou de l'émetteur, pour répondre aux rachats des investisseurs et pour répartir les entrées et les sorties de capitaux. L’ordonnance constate également que ces transactions ont été exécutées aux prix proposés par Chatham et Anthony Melchiorre et ont eu pour effet d’augmenter le prix des obligations AMI à un niveau significativement plus élevé que les prix de titres similaires. Les opérations de Chatham et Anthony Melchiorre sur les obligations AMI ont représenté la grande majorité des opérations sur ces titres et ont donc eu, au fil du temps, un effet important sur leur prix.L’ordonnance de la SEC constate également que Chatham et Anthony Melchiorre ont calculé les valeurs liquidatives en utilisant des données de prix qui étaient basées en partie sur les prix de négociation des titres. En conséquence, au cours de la période concernée, les valeurs liquidatives des clients de Chatham étaient plus élevées qu’elles ne l’auraient été si les transactions en question avaient été retirées du marché des obligations AMI, ce qui, à son tour, s’est traduit par des frais plus élevés facturés aux clients.« Comme le constate notre ordonnance, les transactions de Chatham sur les obligations AMI ont eu pour effet d’augmenter les prix de ces titres généralement illiquides d’une manière déconnectée de la réalité économique », a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division de l’application des lois de la SEC. « Nous restons vigilants quant à l'éradication de ce type de comportement sur le marché, y compris dans le secteur des titres à revenu fixe, où les investissements peuvent être moins liquides ».

L'Agefi