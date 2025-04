Charles Schwab publie des trimestriels solides

(AOF) - Les résultats de Charles Schwab ont été supérieurs aux attentes sur les trois premiers mois de l'année. Son bénéfice net a bondi de 40 % pour s'élever à 1,91 milliard de dollars, soit 99 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,04 dollars, dépassant de 3 cents le consensus. En parallèle, le chiffre d'affaires net a augmenté de 18 % pour atteindre le record de 5,6 milliards de dollars. Il était attendu à 5,52 milliards de dollars.

Le courtier a précisé que sa collecte sur le premier trimestre a permis une augmentation de 9 % des actifs totaux des clients sur un an, à 9 930 milliards de dollars. En outre, les ouvertures de nouveaux comptes de courtage ont progressé de 8 % sur un an à 1,2 million sur le trimestre, et le volume moyen quotidien des transactions a progressé de 17 % en raison d'une hausse de la volatilité des marchés financiers.

Charles Schwab a prévu de relever de 8 % son dividende trimestriel pour qu'il atteigne 0,27 dollar par titre, et devrait procéder au rachat de 19,2 millions d'actions ordinaires pour un montant de 1,5 milliard de dollar.

