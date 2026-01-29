Charles Scharf, directeur général de Wells Fargo, a reçu une rémunération de 40 millions de dollars en 2025

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
par Sinéad Carew et Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones marquant une légère hausse, alors que les investisseurs ont été préoccupés par les résultats de géants technologiques, s'interrogeant sur les bénéfices ...
Lire la suite
par Stephen Nellis Apple a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, avec une forte demande pour ses iPhones et un net rebond de ses ventes en Chine, le directeur général du groupe Tim Cook décrivant à Reuters comme "faramineuse" ...
Lire la suite
par Echo Wang et Joey Roulette Les firmes SpaceX et xAI, toutes deux détenues par Elon Musk, mènent des discussions sur un projet de fusion en vue d'une introduction en Bourse majeure prévue cette année, selon une personne au fait du dossier et deux documents ...
Lire la suite
Aux pieds des gratte-ciel de la pointe sud de Manhattan, deux pelleteuses déversent des tonnes de neige dans une remorque fumante. Objectif: la faire fondre pour dégager au plus vite les rues de New York après la tempête du week-end dernier. Plus de 30 cm de poudreuse ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer