Charles Scharf, directeur général de Wells Fargo, a reçu une rémunération de 40 millions de dollars en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wells Fargo WFC.N a déclaré jeudi que la rémunération totale du directeur général Charles Scharf pour 2025 s'élevait à 40 millions de dollars.