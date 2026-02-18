Charles River prévoit un bénéfice en hausse pour 2026 grâce à l'augmentation de la demande de services de développement de médicaments

par Puyaan Singh

La société Charles River Laboratories

CRL.N a prévu mercredi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une amélioration de la demande pour ses services de découverte et de développement de médicaments de la part de ses clients du secteur de la biotechnologie.

La société a toutefois prévenu que son bénéfice du premier trimestre baisserait d'un pourcentage élevé à deux chiffres, citant un impact de 40 cents lié au calendrier des expéditions de primates non humains et à la rémunération en actions du directeur général James Foster qui part à la retraite en mai. Charles Rhyee, analyste chez TD Cowen, a déclaré que la fourchette implicite pour le bénéfice ajusté du premier trimestre se situe entre 1,90 et 1,97 dollar par action. La moyenne des attentes des analystes est de 2,55 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de Charles River ont baissé de 4 %, prolongeant la chute de 22,8 % cette année en raison des craintes que les progrès récents de l'intelligence artificielle ne supplantent les services de l'entreprise.

M. Foster a minimisé ces inquiétudes.

"Franchement surpris de la réaction violente du cours de l'action aux conversations sur l'IA qui ont lieu dans de nombreux secteurs", a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, ajoutant que "nous participons à (AI)... je ne vois pas cela comme une menace pour l'entreprise."

Son homologue IQVIA IQV.N , également soumis à des pressions liées à l'IA, a défendu sa stratégie au début du mois, après qu'une déroute de six jours a anéanti environ 830 milliards de dollars de valeur de marché des actions de logiciels et de services.

Charles River prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 10,70 et 11,20 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,88 dollars.

Charles River voit plus de propositions et moins d'annulations de la part des fabricants de médicaments, après que les négociations sur les prix des médicaments du gouvernement américain ont pesé sur l'activité. Les biotechnologies bénéficient également d'un regain de financement depuis 2025, après une crise post-pandémique.

"Les réservations nettes au quatrième trimestre... démontrent la stabilisation de l'environnement de la demande biopharmaceutique", a déclaré M. Foster, ajoutant que "nous sommes prudemment optimistes quant à la poursuite des tendances positives de la demande en 2026".

La société prévoit que l'acquisition de K.F., fournisseur de PSN basé au Cambodge, pour un montant d'environ 510 millions de dollars, ajoutera 25 cents au bénéfice par action cette année et environ 60 cents en 2027, à mesure que la société sécurisera sa chaîne d'approvisionnement.

Charles River a affiché un bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,39 dollars, dépassant les estimations de 2,34 dollars.