Charles River dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande soutenue pour ses services de développement de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le spécialiste de la recherche pharmaceutique sous contrat Charles River Laboratories CRL.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street pour ses résultats du premier trimestre, grâce à une demande accrue pour ses services de découverte et de développement de médicaments.

Voici plus de détails:

* Les résultats positifs de Charles River laissent entrevoir une reprise progressive pour les organismes de recherche sous contrat, alors que les clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique recommencent à s'engager dans la découverte de médicaments et les essais de sécurité après une longue période de prudence en matière de dépenses.

* Les entreprises biotechnologiques font appel à des organismes de recherche sous contrat, ou CRO, pour mener à bien certaines parties des essais cliniques, telles que le recrutement des patients, la collecte de données et la conformité réglementaire.

* “Nous sommes ravis d'avoir atteint nos objectifs financiers pour le premier trimestre et restons bien placés pour générer des résultats en amélioration tout au long de l'année”, a déclaré la directrice générale Birgit Girshick.

* Sur une base ajustée, Charles River a annoncé un bénéfice de 2,06 dollars par action pour le trimestre clos le 28 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,94 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 995,8 millions de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 977,5 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires de son segment “découverte et évaluation de la sécurité” a augmenté de 0,7% pour atteindre 596,9 millions de dollars au premier trimestre.

* La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, comprises entre 10,80 et 11,30 dollars par action.

* Plus tôt cette semaine, son concurrent IQVIA Holdings

IQV.N a également annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par une forte demande pour ses services de recherche clinique et technologiques utilisés par ses clients du secteur pharmaceutique.