Charles River convient avec Elliott d'ajouter de nouveaux administrateurs et de revoir ses activités

La société pharmaceutique Charles River Laboratories CRL.N a conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management pour ajouter quatre nouveaux administrateurs à son conseil d'administration et lancer un examen stratégique de l'entreprise, ont déclaré deux sources familières de l'affaire.

Steven Barg, responsable mondial de l'engagement d'Elliott, rejoindra le conseil d'administration, ainsi que trois autres administrateurs indépendants spécialisés dans l'industrie pharmaceutique, ont déclaré les sources qui n'ont pas été autorisées à discuter publiquement de l'accord confidentiel.

L'accord pourrait être annoncé dès mercredi, date à laquelle la société basée à Wilmington, dans le Massachusetts, devrait publier ses résultats du premier trimestre, ont précisé les sources.

Elliott est devenu le plus gros investisseur de Charles River, une entreprise de recherche de premier plan qui aide les fabricants de médicaments à réaliser des essais cliniques et qui est actuellement évaluée à 5,7 milliards de dollars, mais sa participation exacte n'a pas pu être déterminée. La participation de la société n'a pas été signalée précédemment.

Ni Charles River ni Elliott n'ont pu être joints immédiatement pour un commentaire.

Dans le cadre de l'accord, Charles River entamera un examen stratégique complet de ses activités afin d'aider à faire monter le cours de l'action, ont indiqué les sources, précisant que cela pourrait inclure la recherche de moyens pour rendre l'entreprise plus efficace, entre autres initiatives.

L'action de Charles River a chuté le mois dernier après que la Food and Drug Administration américaine a déclaré qu'elle prévoyait d'abandonner progressivement les tests conventionnels sur les animaux pour les anticorps monoclonaux et d'autres médicaments, en se concentrant sur des méthodes plus efficaces et plus pertinentes pour l'homme. Au cours des 52 dernières semaines, le cours de l'action a chuté de 51 % et a clôturé à 115,41 dollars mardi.

Les analystes de l'industrie ont déclaré que la liquidation d'avril était peut-être exagérée, car ils voient peu de changements dans le plan de la FDA pendant au moins quelques années. Au cours des cinq dernières années, Charles River a soutenu plus de 80 % des nouveaux médicaments approuvés par la FDA.

Elliott, l'un des investisseurs activistes les plus actifs et les plus importants au monde avec environ 73 milliards de dollars d'actifs, a une grande expérience de l'investissement dans les entreprises de soins de santé, notamment Syneos Health, Cardinal Health CAH.N et Catalent. Barg, qui rejoindra le conseil d'administration de Charles River, a également siégé aux conseils d'administration de Catalent et de Cardinal Health.

Depuis l'intervention d'Elliott, le cours des actions de Cardinal a plus que doublé, Catalent a été racheté par la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk NOVOb.CO avec une prime de 40 %, et Syneos a été privatisée par Elliott.