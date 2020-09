CHARGEURS - Résultats semestriels 2020 : Solidarité et excellence opérationnelle inédites

Chargeurs démontre la qualité de ses métiers et la force de son modèle de gestion entrepreneurial pendant la crise



Une solidarité permanente envers toutes les parties prenantes du Groupe

- Protection des collaborateurs, maintien de l'emploi et prime à l'engagement

- Mobilisation exceptionnelle des talents pour répondre aux besoins opérationnels de nos clients

- Participation historique aux efforts de lutte contre la crise sanitaire dans les grands pays du Groupe

- Dons importants de produits sanitaires aux professionnels de santé et aux plus vulnérable



Une excellence opérationnelle créatrice de valeur

- Chiffre d'affaires semestriel de 518,5 M€, en croissance de 59 %, et ROPA semestriel de 59,5 M€, soit un taux de marge opérationnel de 11,5 %

- Les métiers traditionnels sont restés globalement bénéficiaires et ont généré une MBA positive

- Constitution avec succès de la nouvelle activité Chargeurs Healthcare Solutions

- Intégrations réussies de D&P et Hypsos au sein de Chargeurs Museum Solutions