Chargeurs, les raisons d’une OPA (Chargeurs)

Chargeurs, les raisons d’une OPA

M&A /CORP. ACTION

Vendredi dernier, Chargeurs a annoncé le lancement d’une offre publique d’achat sur ses propres titres. Columbus Holding, contrôlée par Michaël Fribourg, le président-directeur général de Chargeurs qui détient actuellement 30% des droits de vote de Chargeurs, lancera une offre publique d’achat afin d’acquérir plus de 50% de Chargeurs dont les titres resteront cotés en bourse. Le prix d’offre présentant une prime de 50,5% par rapport aux trois derniers mois, Chargeurs envoie un signal aux investisseurs sur sa valorisation.

ACTUALITÉ

Les groupes Colombus Holding et Colombus Holding 2 (nouvellement créée), contrôlées par Michaël Fribourg le président-directeur général de Chargeurs, lanceront une offre publique d’achat sur les titres de Chargeurs sans intention de le sortir de la cote.

A ce jour, Colombus détient 26,5% du capital et 29,5% des droits de vote de Chargeurs.

A 12€ par action, le prix de l’offre présente une prime de 36,22% par rapport au cours moyen du dernier mois et de 50,5% par rapport à celui des trois derniers mois.

Le Conseil d’administration a accueilli favorablement cette opération. Cette dernière reste soumise à l’avis des instances représentatives du personnel et au rapport de l’expert indépendant.

ANALYSE

Détenant actuellement près de 30% des droits de vote de Chargeurs (26,5% du capital), Colombus a annoncé vendredi 15 décembre 2023 son intention de lancer une offre afin d’acquérir plus de 50% (50% + 1 action au moins) de Chargeurs. Toutefois, Chargeurs entend maintenir sa cotation, “avec un niveau de flottant significatif pour assurer une solide liquidité des actions”. Devant se faire au prix de 12 euros, l’offre proposerait une prime de 36% par rapport au prix moyen du dernier mois et de 50,5% par rapport à celui des trois derniers mois. Colombus est contrôlé par Michaël Fribourg, Président Directeur général de Chargeurs, avec le soutien du family office de Dassault. Constituée pour les besoins de l’offre, Colombus 2 réunit en capital aux côtés de la famille Fribourg, des partenaires historiques, notamment la famille Habert-Dassault et BNP Paribas Développement et accueille en son sein de nouveaux partenaires dont la MACSF et la CARAC. Si à l’issue de l’offre, les initiateurs ne détiennent pas plus de 50% du capital ou des droits de vote, l’offre sera déclarée caduque.

Michaël Fribourg a expliqué qu’en raison de la forte volatilité, le contexte de marché était devenu difficile pour les petites et moyennes capitalisations. Selon lui, cet environnement exacerbe les tensions baissières injustifiées sur le titre Chargeurs, rendant difficile d’adopter une stratégie à long terme. En effet, pour Chargeurs, 2024 ne sera qu’une année de transition. De fait, le nouveau plan stratégique du groupe ne devrait être lancé qu’en 2025, avec de réelles retombées attendues entre 2030 et 2035. A court terme, une opération de fusion-acquisition structurante n’est donc plus d’actualité. Toutes ces considérations expliquent pourquoi Michaël Fribourg souhaite augmenter son emprise sur le groupe. Avec une participation significativement majoritaire, il pourrait mettre pleinement en œuvre sa vision et, qui sait, opérer un virage complet à compter de 2025 l’amenant à se délaisser d’une partie des actifs actuels du groupe. La révision stratégique ne devrait pas être publiée d’ici fin 2024 et, pour le moment, le projet d’une acquisition dans le luxe dans le cadre d’une réorientation de l’activité est abandonné.

Globalement, si les performances de Chargeurs ont bien résisté dans un environnement difficile, le rebond de ses activités devrait n’être que progressif. En ce sens, nous considérons l’offre publique d’achat comme une opportunité pour les actionnaires minoritaires en termes de liquidité. En outre, l’opération envoie un signal aux investisseurs : Chargeurs croit au potentiel de ses actions et juge la correction subie par ces dernières exagérée.

IMPACT

Cette nouvelle n’a pas d’impact sur nos prévisions, même si nous tablons sur une croissance et un rebond modestes, avec un chiffre d’affaires 2025 inférieur à l’objectif de 1md€ de Chargeurs.