Chargeurs: de nouveaux financements levés information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 10:27









(CercleFinance.com) - Chargeurs Invest indique avoir levé de nouveaux financements, à taux variable, constitués d'un financement syndiqué et de financements bilatéraux renouvelables, pour un montant total de 108 millions d'euros auprès de partenaires financiers de premier plan.



Le groupe souligne que son nouveau financement syndiqué, 'assorti de conditions financières compétitives et bénéficiant d'une maturité longue', ne comprend aucun covenant de levier et est soumis au respect d'un gearing inférieur ou égal à 1,2 fois.



Il voit dans ces financements la 'réaffirmation de la confiance à long terme des partenaires financiers et de leur volonté d'accompagner Compagnie Chargeurs Invest dans le déploiement de sa nouvelle stratégie de création de valeur durable'.





Valeurs associées COMPAGNIE CHARGEURS INVEST 11,760 EUR Euronext Paris 0,00%