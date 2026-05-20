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Chargeurs boucle la cession de Novacel à KPS
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 07:44

Compagnie Chargeurs Invest annonce la finalisation de la cession majoritaire et le transfert de propriété de Novacel à KPS Capital Partners, générant un produit de cession en numéraire de 225 MEUR avant réinvestissement et cristallisant une plus-value estimée à environ 50 MEUR.

"Ce produit de cession, qui confirme l'Actif net réévalué du groupe, reflète la grande qualité de Novacel, un actif qui a généré un fort retour sur investissement ces dix dernières années et ainsi un résultat patrimonial très favorable pour le groupe", affirme la société.

Chargeurs prendra part à la création de valeur future de Novacel à travers un intérêt financier minoritaire de 17%, quantum qui tient compte des allocations finales retenues entre Chargeurs et KPS, en tenant compte de leurs stratégies patrimoniales.

Le produit de cession permettra le renforcement du bilan, le développement des autres métiers du portefeuille et le versement d'un dividende exceptionnel d'ici au 30 juin 2027 qui, sous réserve de l'accord des organes de gouvernance, pourrait s'élever à 1,50 EUR par titre.

Avec la sortie de Novacel de son périmètre de consolidation, Chargeurs affirme ainsi "franchir une nouvelle étape décisive dans sa transformation stratégique" et "parachever le repositionnement de son portefeuille d'actifs autour des contenus et savoir-faire d'excellence".

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