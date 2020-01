Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs annonce l'acquisition de l'américain D&P Incorporated Reuters • 26/01/2020 à 16:14









26 janvier (Reuters) - Chargeurs SA CRIP.PA a annoncé dimanche dans un communiqué : * ANNONCE SE RENFORCER DANS LE SECTEUR DES SERVICES AUX MUSÉES AVEC L'ACQUISITION DE L'AMÉRICAIN D&P INCORPORATED * CHARGEURS MUSEUM SOLUTIONS ATTEINDRA LARGEMENT EN AVANCE SON OBJECTIF DE FRANCHIR, EN ANNÉE PLEINE À FIN 2020, €100 MLNS DE C.A., AVEC UN EBITDA SUPÉRIEUR À €14 MLNS ET UN ROPA SUPÉRIEUR À €10 MLNS Pour plus de détails, cliquez sur CRIP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris +0.23%