Chargeurs: adoption d'un nouveau nom au printemps

(CercleFinance.com) - Chargeurs fait part d'un prochain changement de nom en 'Compagnie Chargeurs Invest', un nouveau nom qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 29 avril et qui 'exprime sa double vocation industrielle et financière'.



Après plusieurs années de transformation, le groupe est désormais articulés autour de trois plateformes : culture & éducation (Museum Studio), mode & savoir-faire (Chargeurs PCC, Luxury Fibers et Personal Goods) et matériaux Innovants (Novacel).



Compagnie Chargeurs Invest présentera une stratégie à trois ans lors de la publication de ses comptes 2024, le 13 février, date à laquelle sera en outre publié un actif net réévalué permettant de suivre la progression de la valeur patrimoniale du groupe.





