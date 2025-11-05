Chargeurs accroit de 2% son CA organique au troisième trimestre
Il explique que 'cette solide performance est tirée par la poursuite des très fortes croissances organiques de Museum Studio et Personal Goods, de respectivement +14,6% et +13,5%, et par la très bonne performance de Luxury Fibers de +15,8% en données organiques'.
Le groupe ajoute confirmer pleinement sa stratégie de développement et de
valorisation de son portefeuille d'actifs, qu'il s'agisse des actifs établis de longue date ou des actifs développés plus récemment en son portefeuille.
'La dynamique commerciale de la deuxième partie d'année est particulièrement favorable et augure d'un exercice 2026 qui devrait, à conditions macroéconomiques semblables, être prometteur', commente son PDG Michaël Fribourg.
|9,670 EUR
|Euronext Paris
|+1,36%
