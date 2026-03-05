ChargePoint s'effondre après des prévisions de chiffre d'affaires à la baisse pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de ChargePoint Holding CHPT.N ont chuté de 11,2 % à 5,78 $ jeudi, après que les prévisions de chiffre d'affaires de l'opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques pour le trimestre en cours aient déçu Wall Street

** Les actions de CHPT sont sur le point de subir la plus forte baisse journalière en pourcentage depuis juillet ** La société basée à Campbell, en Californie, a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 90 à 100 millions de dollars au premier trimestre, en dessous de l'estimation de 104,1 millions de dollars de LSEG

** "Alors que le marché global reste dynamique, notre concentration sur l'exécution, l'efficacité et les partenariats stratégiques nous positionne bien alors que la demande de chargement continue de croître", a déclaré le directeur général Rick Wilmer dans un communiqué ** La semaine dernière, CHPT et Ford F.N ont annoncé une nouvelle collaboration pour offrir des solutions spécialisées de recharge de VE à la maison, au dépôt et sur le lieu de travail pour les clients de la flotte commerciale de Ford Pro en Allemagne et au Royaume-Uni

** Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre a augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 109 millions de dollars, dépassant le consensus de 104,7 millions de dollars, tandis qu'elle a enregistré une perte d'Ebitda ajustée de 18,4 millions de dollars, en hausse de 6 % par rapport aux 17,3 millions de dollars de la période précédente

** TD Cowen a réduit son PT de 4 $ à 7 $ et a maintenu 'hold', en disant que Co continue à bien exécuter sur plusieurs fronts, mais "l'histoire manque d'un chemin clair vers l'Ebitda positif"

** 8 des 11 sociétés de courtage estiment que le titre est "à conserver", 1 l'estime "à acheter" et 2 le recommandent "à vendre"; PT médian de 8 $ - LSEG

** Avec un mouvement sur la séance, le titre a baissé de 13% depuis le début de l'année et de 60% au cours des 12 derniers mois. L'action a atteint son plus bas niveau intrajournalier historique de 5,53 $ le 3 février