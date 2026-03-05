 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ChargePoint s'effondre après des prévisions de chiffre d'affaires à la baisse pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de ChargePoint Holding CHPT.N ont chuté de 11,2 % à 5,78 $ jeudi, après que les prévisions de chiffre d'affaires de l'opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques pour le trimestre en cours aient déçu Wall Street

** Les actions de CHPT sont sur le point de subir la plus forte baisse journalière en pourcentage depuis juillet ** La société basée à Campbell, en Californie, a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 90 à 100 millions de dollars au premier trimestre, en dessous de l'estimation de 104,1 millions de dollars de LSEG

** "Alors que le marché global reste dynamique, notre concentration sur l'exécution, l'efficacité et les partenariats stratégiques nous positionne bien alors que la demande de chargement continue de croître", a déclaré le directeur général Rick Wilmer dans un communiqué ** La semaine dernière, CHPT et Ford F.N ont annoncé une nouvelle collaboration pour offrir des solutions spécialisées de recharge de VE à la maison, au dépôt et sur le lieu de travail pour les clients de la flotte commerciale de Ford Pro en Allemagne et au Royaume-Uni

** Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre a augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 109 millions de dollars, dépassant le consensus de 104,7 millions de dollars, tandis qu'elle a enregistré une perte d'Ebitda ajustée de 18,4 millions de dollars, en hausse de 6 % par rapport aux 17,3 millions de dollars de la période précédente

** TD Cowen a réduit son PT de 4 $ à 7 $ et a maintenu 'hold', en disant que Co continue à bien exécuter sur plusieurs fronts, mais "l'histoire manque d'un chemin clair vers l'Ebitda positif"

** 8 des 11 sociétés de courtage estiment que le titre est "à conserver", 1 l'estime "à acheter" et 2 le recommandent "à vendre"; PT médian de 8 $ - LSEG

** Avec un mouvement sur la séance, le titre a baissé de 13% depuis le début de l'année et de 60% au cours des 12 derniers mois. L'action a atteint son plus bas niveau intrajournalier historique de 5,53 $ le 3 février

Valeurs associées

CHARGEPT HLDG
5,796 USD NYSE -11,10%
FORD MOTOR
12,315 USD NYSE -3,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/03/2026 à 20:00:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank