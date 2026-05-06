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CHANGES-Le yen s'envole à nouveau brusquement, les rumeurs d'intervention s'intensifient
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 08:40

Le yen japonais a de nouveau bondi mercredi, en raison d'un contexte de spéculations croissantes quant à une nouvelle intervention de Tokyo sur les marchés des changes pour freiner la dépréciation de la devise.

Le cours du yen JPY=EBS s'établit à 156,35 yens pour un dollar à 06h12 GMT, après être passé de 157,77 à 155 en seulement 30 minutes.

D'importantes offres ont été placées à un taux de change de 156 yens pour un dollar sur la plateforme EBS, a déclaré un trader à Reuters.

Les échanges ont été peu actifs, les marchés japonais étant fermés pour cause de jour férié.

Le ministère japonais des Finances n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les investisseurs se préparent à une nouvelle intervention des autorités japonaises, des sources ayant dit à Reuters la semaine dernière que Tokyo était intervenue jeudi pour freiner la chute du yen.

Selon ces informations, le Japon aurait dépensé jusqu'à 35 milliards de dollars pour soutenir sa devise.

(Reportage Ankur Banerjee et Rae Wee à Singapour, Makiko Yamazaki à Tokyo ; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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