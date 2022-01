Changements dans l'exécutif de Rockfeller AM

(NEWSManagers.com) - Rockfeller Capital Management, maison-mère de la société de gestion américaine Rockfeller Asset Management, a annoncé ce mardi des changements au sein de son équipe exécutive.

Casey Clark a ainsi été nommé responsable des investissements et directeur de Rockfeller AM. Il était jusqu'à présent responsable mondial des investissements ESG et directeur adjoint des investissements. En outre, il continuera de gérer les fonds actions thématiques de Rockfeller AM. Casey Clark succède à David Harris, qui devient président de la société de gestion et poursuivra ses fonctions de gérant de fonds senior.

Rockfeller AM, qui va ouvrir sous peu un bureau pour le marché européen, gère 12,8 milliards de dollars.