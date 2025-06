Changements à la tête de Mirabaud AM France

La direction de Mirabaud Asset Management en France évolue. Isabelle Richard, qui était directrice générale déléguée et directrice du développement depuis avril 2021, a quitté la société de gestion, a appris L’Agefi . Ce départ a été confirmé par un porte-parole de Mirabaud AM. Isabelle Richard avait rejoint Mirabaud AM en 2014 après avoir travaillé 14 ans chez Candriam.

Jérôme Paganini, responsable des ventes pour la Suisse et le segment wholesale en Europe centrale, est désormais en charge de l’ensemble des activités de distribution en France, en collaboration avec Jérôme Spohn Villeroy et Guillaume Foulon, basés à Paris. Jérôme Paganini travaille chez Mirabaud AM depuis 2020.

Dans le même temps, Nicolas Crémieux a été nommé directeur général délégué de Mirabaud AM (France). Il conserve ses fonctions de responsable des obligations convertibles.

Laurence Marchal