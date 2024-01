Champagne: les grandes maisons protègent leur chiffre d'affaires avec des bulles plus chères

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JON KOPALOFF )

Les grandes maisons de champagne ont vendu leurs bulles plus cher en 2023, protégeant leur chiffre d'affaires sur un marché en baisse.

Le géant du secteur, le groupe LVMH (marques Moët & Chandon, Ruinart, Veuve Cliquot, Krug, Mercier), a présenté un chiffre d'affaires en hausse dans le secteur "avec une bonne performance en Europe et au Japon, compensant les effets d'un contexte macroéconomique défavorable aux États-Unis".

Le champagne résiste notamment mieux que d'autres alcools comme le cognac Hennessy, impacté par une "reprise contrastée en Chine et par la normalisation aux États-Unis de la demande post-Covid", indique LVMH dans un communiqué.

Plus largement, l'activité du géant du luxe dans les vins et spiritueux a baissé de 4% en 2023, à 2,1 milliards d'euros, après une année 2022 "particulièrement élevée".

Du côté de la maison Vranken-Pommery Monopole( marques Vranken, Pommery, Heidsieck, Charles Lafitte, Bissinger), le chiffre d'affaires a affiché une très légère hausse en 2023 (+1%), à 290,7 millions d'euros.

Seul le groupe Lanson-BCC, qui rassemble huit maisons (Lanson, Chanoine Frères, Boizel...), a vu ses ventes baisser un peu plus que le reste du marché français sur l'année 2023.

Les ventes annuelles de l'entreprise se sont établies à 271,7 millions d'euros, en retrait de 6,1%.

- "Le moral n'y est plus" -

Globalement, après une année 2022 record, les volumes sur le marché du champagne ont été en baisse de 8,2% en 2023, à 299 millions de bouteilles, marquant un retour au niveau de 2019, selon le Comité Champagne.

C'est un "retour à la normale" en termes de volumes après "trois années hors normes", avait estimé le comité Champagne mi-janvier.

"Malgré la baisse des volumes, la montée en gamme des cuvées, surtout à l'exportation, a permis à l'appellation de maintenir son chiffre d'affaires au-dessus de 6 milliards d'euros", avait souligné l'organisation.

"2022 avait été franchement exceptionnelle en termes de commerce", a indiqué mercredi à l'AFP Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons et co-président du comité Champagne.

Il y avait une "espèce de peur de la pénurie" et les circuits de distribution ont rempli leurs stocks "par précaution", a souligné M. Toubart, tandis que les consommateurs, encore dans l'ère post-covid, "avait l'impression qu'après une période compliquée, ils pouvaient se faire plaisir".

En 2023, "on a commencé l'année avec des stocks importants, et entre la conjoncture économique, les crises en Europe, la guerre en Ukraine, le moral n'y est plus. On s'y attendait". Parallèlement, les charges ont augmenté, et les prix des bouteilles aussi, ce qui a "pu dissuader quelques consommateurs", a ajouté Maxime Toubart.

"On voit bien que le marché export est en forte baisse dans certains pays", remarque aussi le responsable.

De toute façon, la Champagne "n'a pas un potentiel de production au-delà de 310 ou 315 millions de bouteilles par an", a souligné M. Toubart. Il reste malgré tout "optimiste" car le champagne "reste une valeur sûre", notamment "pour les événements à fêter".

Chez Vranken-Pommery, la contraction de la demande dans l'Union européenne a été compensée par une progression du groupe en France dans les supermarchés et chez les cavistes, et à l'international par les achats dans les aéroports, a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.

Vranken se félicite de son "repositionnement tarifaire et premium" qui lui a permis de protéger son chiffre d'affaires.

Chez Lanson, le recul des ventes s'établit à 5,4% en France, dû principalement à la suppression au sein de Champagne Chanoine Frères d'une "gamme trop peu valorisée", et à 6,1% à l'export, en raison de "surstockages" notamment aux Etats-Unis et en Australie.

Alors que de nombreux viticulteurs participent au mouvement de colère du secteur agricole, Maxime Toubart n'a pas appelé ses adhérents à des actions collectives de blocage, tout en les laissant libres d'exprimer leur solidarité. En Champagne, "on a des revendications qui ne sont pas forcément les mêmes", dit-il.