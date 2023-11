Chahine Capital met un pied en Italie

Chahine Capital accélère à l’international. La société de gestion, spécialiste de la gestion quantitative momentum, annonce qu’elle va couvrir l’Italie depuis Milan. Elle y a recruté Gerardo Coppola, qui est nommé sales manager senior pour l’Italie, mais n’y ouvre pas de structure commerciale pour le moment. Jusqu’à présent, la couverture de ce pays était assurée depuis Paris.

Gerardo Coppola sera en charge de la commercialisation de la gamme de fonds de Chahine Capital en Italie. L’intéressé était auparavant directeur de la distribution chez BNP Paribas REIM SGR. Avant cela, il avait travaillé pour Edmond de Rothschild en tant que commercial senior. Il a démarré sa carrière en 2000 au Luxembourg où il a occupé diverses fonctions dans différentes entreprises (Lombard International Assurances, State Street Bank Luxembourg, Vitis Life, Cardif Lux Vie).

Parallèlement, Chahine Capital a recruté Andreas Schneeberger au poste de sales manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Il est basé à Francfort, où la société dispose déjà d’une présence depuis décembre 2020. Andreas Schneeberger est en charge de la commercialisation de la gamme de fonds de Chahine Capital en Allemagne et en Autriche. Il travaillera avec un autre commercial.

Quatre pays européens couverts

Andreas Schneeberger était jusqu’en octobre dernier directeur du développement Allemagne / Autriche chez Generali Investments. Il a été gérant de fonds de fonds chez DekaBank (Francfort) de 1994 à 2002. Il a par la suite assumé des fonctions commerciales chez Invesco Service GmbH et Societe Generale Asset Management (Francfort, 2005-2010), puis a été consultant en gestion d’actifs pour le compte de Bank Gutmann AG (Vienne, 2010-2013). De retour à Francfort en 2014, Andreas Schneeberger est devenu commercial senior sur les zones Allemagne / Autriche chez Aquilla Capital Asset Management, puis a été nommé directeur du développement Allemagne / Autriche (2015 –2020) chez successivement Danske Bank Asset Management et FEfundinfo AG.

Avec ces deux recrues, Chahine commercialise désormais sa gamme de fonds depuis quatre pays européens : Luxembourg, France, Allemagne et Italie.

«Andreas et Gerardo sont nommés sur des pays stratégiques pour le développement des fonds de Chahine Capital, afin d’être toujours plus proche de nos clients?; notre société de gestion va pouvoir bénéficier de leurs solides expertises commerciales et des réseaux qu’ils ont su tisser durant leurs parcours respectifs (…)», souligne Charles Lacroix, directeur général de Chahine Capital.

Laurence Marchal