Cette semaine à SpaceX : Les paris sur l'IA, les pertes et le renforcement du contrôle à l'approche de la méga-introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX, la société d'Elon Musk, a connu une série de développements cette semaine, alors qu'elle se dirige vers ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

La société de fusées et de satellites a annoncé une option d'acquisition de la startup de codage d'IA Cursor pour 60 milliards de dollars, a présenté des plans qui garantiraient un contrôle de vote permanent au fondateur Musk, et lance une tournée de trois jours auprès des analystes de Wall Street visant à défendre une évaluation de 1,75 trillion de dollars.

SpaceX vise une introduction en bourse fin juin avec une levée de fonds de 75 milliards de dollars, même si des extraits de son dossier confidentiel d'introduction en bourse montrent que l'entreprise a enregistré une perte de plusieurs milliards de dollars en 2025, en raison de dépenses importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Voici les principaux développements:

* Accord avec Cursor: SpaceX a annoncé mardi qu'elle avait la possibilité d'acquérir la startup de génération de code Cursor pour 60 milliards de dollars dans le courant de l'année, ou de payer 10 milliards de dollars dans le cadre d'un partenariat.

* Contrôle des votes: Reuters a rapporté lundi que SpaceX prévoit de donner à Musk et à certains initiés des actions à super-vote qui l'emporteront sur les autres investisseurs après l'introduction en bourse.

* Finances: SpaceX a enregistré une perte consolidée de 4,94 milliards de dollars en 2025 pour un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars. SpaceX et xAI, qui ont fusionné au début de l'année, ont terminé l'année 2025 avec environ 24,8 milliards de dollars de liquidités, 92 milliards de dollars d'actifs et 50,8 milliards de dollars de passifs. Les investissements ont presque quintuplé en deux ans pour atteindre 20,74 milliards de dollars.

* Tournées d'information pour les analystes: SpaceX entame cette semaine une tournée de présentation de trois jours à l'intention des analystes de Wall Street afin de justifier l'évaluation de 1,75 billion de dollars qu'elle cherche à obtenir lors de son introduction en bourse.

* Avertissements aux investisseurs: SpaceX a averti les investisseurs que ses ambitions de construire des centres de données d'intelligence artificielle dans l'espace, ainsi que des colonies humaines sur la Lune et sur Mars, reposent sur des technologies non éprouvées et pourraient ne pas devenir commercialement viables, a rapporté Reuters mardi.

* Rémunération de Musk et de ses dirigeants: Musk a été payé 54 080 dollars l'année dernière, mais il devrait gagner des milliards de dollars en actions après l'introduction en bourse. Selon The Information, M. Musk a acheté pour 1,4 milliard de dollars d'actions à ses employés l'année dernière. Selon Reuters, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell , a touché 85,8 millions de dollars de rémunération totale l'année dernière, ce qui la place parmi les cadres américains les mieux payés. Le directeur financier Bret Johnsen a gagné 9,8 millions de dollars.

* Réaménagement des indices: La méga-introduction en bourse a également incité les fournisseurs d'indices à revoir leur approche de conception des indices boursiers. Morningstar Inc

MORN.O a déclaré que ses CRSP Market Indexes ajouteront un "écran de liquidité alternatif", ce qui permettra d'ajouter SpaceX et d'autres introductions en bourse géantes aux indices de référence plus rapidement.

* La vente au détail: Musk prévoit d'allouer environ 30 % des actions à des investisseurs particuliers . Environ 1 500 investisseurs individuels ont été invités à visiter les installations de lancement de la base Starbase au Texas, après le début de la tournée de présentation dans la semaine du 8 juin. L'accès aux investisseurs individuels internationaux sera étendu au Royaume-Uni, à l'Union européenne, à l'Australie, au Canada, au Japon et à la Corée du Sud.