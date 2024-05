Cession de Salva au groupe Garance

Smart Good Things Holding (MLSGT) est heureuse d'annoncer la cession de la totalité de la participation qu’elle détenait dans le capital de sa filiale Salva au groupe mutualiste Garance, spécialiste de l’épargne et de la retraite. Cette opération, significative, vise à renforcer la mission commune entre Salva et Garance dans le domaine de l'épargne longue durée. Ainsi, Salva devient Salva by Garance, une solution innovante d'épargne à portée de tous, dotée de nouvelles perspectives de développement.



Un communiqué de presse précisant les ambitions de cette union est disponible ICI.



La cession de Salva à Garance marque une étape importante dans le déploiement de Smart Good Things Holding et de son positionnement dans le monde de l’économie bienveillante.

En unissant Salva avec Garance, Smart Good Things Holding va permettre au plus grand nombre d’avoir un accès facile à l’épargne grâce à leur consommation quotidienne et ce, sans aucun effort de leur part.

Smart Good Things Holding va continuer d’accompagner le déploiement de Salva avec Garance à travers un contrat de prestation de services entre les deux sociétés.