Cession de 98,5% d'Evolis à HID Global

(AOF) - Les co-fondateurs et le conseil d'administration d'Evolis annoncent la réalisation de l'acquisition par HID Global SAS, filiale du Groupe suédois Assa Abloy (« HID ») d'un total de 5.140.349 actions et 9.548.056 droits de vote d'Evolis, représentant environ 98,5% des actions d'Evolis. Ces acquisitions ont été conclues sur la base d'un prix d'environ 224,9 millions d'euros, soit un prix de 43,75 euros par action Evolis.

Ces acquisitions ont été réalisées en date du 19 septembre indirectement au travers de l'acquisition de l'intégralité du capital de la société Cedys&Co, détentrice d'environ 84,43 % des actions d'Evolis (i.e. 4.407.707 actions) ; et directement au travers de l'acquisition auprès de Crédit Mutuel Equity SCR et Crédit Mutuel Innovation d'environ 14 % des actions d'Evolis (i.e. respectivement 732.632 et 10 actions).

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, HID déposera prochainement un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d'Evolis, soit 80.471 actions, au prix de 43,75 euros par action.

Après la clôture de l'Offre, dans la mesure où les conditions légales et réglementaires sont d'ores et déjà réunies à ce jour, HID a l'intention de mettre en œuvre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, une procédure de retrait obligatoire des actions restant en circulation d'Evolis. La réalisation du retrait obligatoire devrait intervenir lors du quatrième trimestre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Constructeurs informatiques

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.