Ces surprises qui pourraient prendre les marchés à revers

Entre baisses de taux attendues, croissance solide et essor continu de l'IA, 2026 semble balisée pour les marchés. Mais plusieurs risques restent hors radars : virage possible de la BCE, incertitudes politiques américaines, regain de confiance en Europe ou doutes naissants sur l'IA. Décryptage avec Arnaud Faller, Directeur général délégué et Directeur des investissements chez CPRAM.
