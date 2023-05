Certification ASTM : succès de la phase de vote du sous-comité D02.J

Evry , le 2 2 mai 202 3 :

La procédure de vote menée au sein du sous-comité D02.J de l’ASTM ( voir communiqué de presse du 16 février 2023 ) a abouti favorablement après consultation des 418 membres experts du domaine de l’aéronautique interrogés sur le carburant d’aviation durable de Global Bioenergies.

La toute dernière étape de la certification a débuté : il s’agit du vote final du comité principal de l’ASTM. Si à l’issue de cette ultime étape les votes sont unanimement positifs, le carburant de Global Bioenergies sera officiellement certifié selon la norme ASTM D7566 qui régit le recours aux carburants aériens durables à l’échelle mondiale.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST ® , Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane ® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien en développant des carburants durables et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

