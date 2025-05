Cerinnov : Transfert temporaire des actions CERINNOV GROUP sur le compartiment « Penalty Bench » à compter du 16 mai 2025

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, informe ses actionnaires qu’en raison du retard dans la publication de son Rapport Annuel Financier 2024 et conformément à l'article 7.3.1 des Règles d'Euronext Growth, Euronext a pris la décision de transférer les titres de CERINNOV GROUP dans le Penalty Bench à compter du 16 mai 2025.

Cette décision a été communiquée à l'entreprise le 14 mai 2025.

La sortie de ce compartiment sera automatique dès que CERINNOV GROUP aura publié son rapport annuel Financier au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Il n'y a théoriquement aucune conséquence pour les actionnaires et investisseurs, qui peuvent continuer à réaliser des transactions sur les titres CERINNOV GROUP dans les conditions habituelles. Toutefois, certains établissements teneurs de comptes ne permettent pas l’achat des titres sur ce groupe de cotation. CERINNOV GROUP invite les investisseurs à se rapprocher de leur banque.

CERINNOV GROUP rappelle à ses actionnaires que la publication du rapport financier annuel 2024, initialement prévue pour le 24 avril 2025, a été reportée pour permettre la finalisation complète des travaux d'audit. La date de l'Assemblée Générale Mixte sera communiquée ultérieurement une fois le calendrier d'audit définitivement établi.