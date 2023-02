Cerinnov : Forte croissance de +43% de l’activité en 2022 à 14,6 M€

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce un chiffre d’affaires de l’exercice 2022 en forte croissance de +43% à 14,6 M€.



En 2022, Cerinnov Group enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 14,6 M€, en forte hausse de +43% par rapport à 2021, supérieure à ses anticipations.

Après une période de ralentissement économique sur ses marchés en lien avec la crise sanitaire, Cerinnov Group a retrouvé progressivement en 2021 une normalisation des volumes de production avec ses clients et le chemin de la croissance (+40%), une trajectoire qui s’est confirmée en 2022 (+43%).

En 2 ans, depuis 2020, le chiffre d’affaires de Cerinnov Group a ainsi doublé, passant de 7,3 M€ à 14,6 M€, lui permettant de retrouver un niveau d’activité avant covid.

Face à l’inflation généralisée des prix des équipements, Cerinnov Group a notamment confirmé son pricing power en répercutant efficacement la hausse sur ses prix de vente, lui permettant de préserver ses marges.

L’année 2023 s’oriente favorablement avec la poursuite d’un rythme de commandes soutenu, supérieur d’environ 1 M€ par rapport à l’an dernier à la même période.