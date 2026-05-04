Cerebras vise une valorisation de 26,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la demande en puces d'IA explose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5, 12 et 13) par Echo Wang, Manya Saini et Pritam Biswas

Cerebras, concurrent de Nvidia, vise une valorisation pouvant atteindre 26,62 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les dépenses massives en infrastructures d'IA stimulent la demande de puces de pointe et attisent l'appétit des investisseurs pour ce secteur.

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cerebras vise à vendre 28 millions d'actions lors de cette introduction, à un prix compris entre 115 et 125 dollars par action, afin de lever 3,50 milliards de dollars lors de la deuxième tentative de la société d'entrer en bourse, après avoir retiré son précédent dossier d'introduction en bourse en octobre dernier.

La société est connue pour ses puces « wafer-scale engine », conçues pour accélérer l'entraînement et l'inférence de grands modèles d'IA, ce qui la place en concurrence directe avec Nvidia et d'autres entreprises de matériel d'IA.

“En regroupant une puissance de calcul et une mémoire massives sur une seule puce de silicium et en l'intégrant dans un système et une pile logicielle spécialement conçus, nous offrons une vitesse d'IA exceptionnelle à nos clients, sur site et via le cloud”, a déclaré Cerebras.

L'essor de l'IA a entraîné une forte hausse de la demande en puces haute performance nécessaires à l'entraînement et à l'exécution de modèles complexes, faisant des semi-conducteurs un goulot d'étranglement majeur dans la chaîne d'approvisionnement technologique.

Alors que les entreprises se précipitent pour développer des infrastructures d'IA telles que des centres de données et des services cloud, les fabricants de puces sont apparus comme parmi les principaux bénéficiaires, Nvidia menant le peloton.

“Nvidia reste le leader incontesté du marché de l’inférence IA ainsi que des infrastructures d’entraînement; cependant, Cerebras avance l’idée qu’il y a de la place pour des entreprises spécialisées dans les puces si elles peuvent offrir des avantages évidents en termes de vitesse ou de coût”, a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Plus tôt cette année, Cerebras a levé 1 milliard de dollars lors d’un tour de table de financement de stade avancé, mené par le géant de l’investissement technologique Tiger Global, qui a valorisé l’entreprise à 23 milliards de dollars. Parmi les autres investisseurs de renom participant à ce tour figuraient Benchmark, Fidelity Management Altimeter, AMD et Coatue.

Elle a également conclu un accord pluriannuel avec OpenAI, d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars, dans le cadre duquel la société mère de ChatGPT s'est engagée à déployer 750 mégawatts de puissance de calcul IA haute vitesse de Cerebras.

UN MARCHÉ DES INTRODUCTIONS EN BOURSE FAVORABLE

Le marché des introductions en bourse a repris de la vigueur, les inquiétudes des investisseurs concernant les tensions au Moyen-Orient passant au second plan et les actions s'échangeant à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques.

Selon les analystes, des secteurs tels que l'IA et la finance devraient se démarquer, car ils restent relativement à l'abri des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pressions sur les prix liées à la volatilité du marché pétrolier.

Une introduction en bourse dédiée à l'IA de cette envergure servira probablement de test pour évaluer la demande des investisseurs envers l'écosystème au sens large, alors que les marchés évaluent l'intérêt pour les entreprises directement liées au développement des infrastructures d'IA.

“Cerebras est une opération phare pour le marché des introductions en bourse, car elle permettra de tester si les investisseurs publics sont prêts à financer des entreprises d'infrastructure d'IA à forte croissance après un début d'année plus modéré”, a déclaré Lukas Muehlbauer.

“Il y a également une course pour conclure des transactions avant SpaceX. L'introduction en bourse de SpaceX sera si importante et si médiatisée qu'on craint qu'elle n'absorbe une grande partie de l'attention et des capitaux des investisseurs.”

SpaceX, la société d'Elon Musk, a déposé le mois dernier une demande d'introduction en bourse , à New York.

Le chiffre d'affaires de Cerebras a atteint 510 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 290,3 millions de dollars un an plus tôt. La société a également annoncé un bénéfice de 1,38 dollar par action, un redressement par rapport à la perte de 9,90 dollars par action enregistrée un an plus tôt.

Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS sont les chefs de file de l'opération.