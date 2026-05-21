CÉRÉALES-Les prix du maïs et du soja baissent en raison de la chute des cours du pétrole et des conditions météorologiques aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les cours de clôture et les commentaires des analystes) par Tom Polansek

Les contrats à termesur le maïs et le soja américains ont reculé mercredi, les opérateurs estimant que la pression exercée par la baisse des prix du pétrole et les conditions météorologiques favorables aux cultures aux États-Unisont conduit le marché à effacer les gains enregistrés en début de semaine, qui avaient été alimentés par l'espoir d'une augmentation des achats chinois.

Les traders se sont concentrés sur la météo et le marché du pétrole en attendant des informations sur les matières premières qui seraient concernées par d'éventuels achats chinois de produits agricoles américains.

Les pluies ont amélioré l'humidité des sols dans le Midwest, favorisant une germination précoce des cultures, a indiqué le service de prévisions météorologiques Vaisala. Les cours du pétrole, quant à eux, ont chuté d'environ 6 % après que le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale.

“Le maïs a été laminé aujourd’hui en raison de l’absence de confirmation de l’intérêt chinois, des rumeurs d’un règlement du conflit avec l’Iran, des ventes techniques et des ventes liées aux bonnes conditions météorologiques”, a déclaré Charlie Sernatinger, vice-président exécutif de Marex Capital Markets, dans une note.

Les contrats à terme sur le maïs de juillet du Chicago Board of Trade CN26 ont clôturé en baisse de 9,5 cents à 4,65-3/4 dollars le boisseau, et ceux sur le soja de juillet

SN26 ont clôturé en baisse de 9,75 cents à 11,99-3/4 dollars le boisseau. Les contrats à terme sur le blé ont également reculé, le contrat de juillet WN26 terminant en baisse de 6,75 cents à 6,60-1/2 dollars le boisseau.

Les marchés se sont redressés lundi après que la Maison Blanche a déclaré dimanche que la Chine s'était engagée à acheter au moins 17 milliards de dollars de produits agricoles américains en 2026, 2027 et 2028.

Les traders “commençaient déjà à se lasser d’attendre la confirmation chinoise que l’accord supposé de 17 milliards de dollars inclurait le maïs”, a déclaré M. Sernatinger.

La Chine s'était engagée à acheter des produits agricoles américains lors des réunions entre Trump et le président chinois Xi Jinping la semaine dernière, selon la Maison Blanche.

Pékin et Washington ont convenu de réduire les droits de douane sur le commerce agricole dans le cadre d’un accord commercial plus large, a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué qui a laissé plusieurs questions sans réponse quant à sa mise en œuvre.

“Bien que la rencontre en Chine n’ait pas fait mention d’une augmentation des ventes de haricots, le marché a perçu cette rencontre comme un signe haussier”, a déclaré Matt Bennett, directeur général d’AgMarket.Net, dans une note.

Les importations chinoises de soja en provenance des États-Unis ont plus que doublé en avril par rapport à l'année précédente, les cargaisons réservées après la reprise des achats par Pékin à la fin de l'année dernière arrivant progressivement dans les ports chinois.