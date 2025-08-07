Century Aluminum redémarre la production à l'usine de Caroline du Sud

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Century Aluminum CENX.O a annoncé jeudi son intention de redémarrer la production de son usine de Mt. Holly en Caroline du Sud.

La société a déclaré qu'elle investirait environ 50 millions de dollars dans cet effort, créerait plus de 100 nouveaux emplois et augmenterait la production d'aluminium aux États-Unis d'environ 10 %.

Century Aluminum, producteur intégré de bauxite, d'alumine et de produits d'aluminium de première fusion, produit de l'aluminium de première fusion aux États-Unis et exploite des installations en Islande, aux Pays-Bas et en Jamaïque.

Le directeur général Jesse Gary a déclaré que le redémarrage a été rendu possible par l'engagement du président Donald Trump à délocaliser la fabrication de métaux critiques.

Century a ajouté que le redémarrage permettra à l'usine, qui fonctionne actuellement à 75 % de sa capacité, d'atteindre sa pleine production d'ici le 30 juin 2026.