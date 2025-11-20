Central Bancompany lève 373 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails à partir du paragraphe 5)

Central Bancompany a levé 373,33 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mercredi, ce qui lui permet de se positionner pour ses débuts dans une période où les banques régionales font l'objet d'une attention renouvelée de la part des investisseurs dans un contexte de tensions sur le crédit privé.

La banque basée à Jefferson City, dans le Missouri, a vendu 17,78 millions d'actions au prix de 21 dollars l'unité lors de l'introduction en bourse, alors que la fourchette de prix était de 21 à 24 dollars l'unité. Cette vente valorise la société à 5,01 milliards de dollars.

Les cotations en bourse aux États-Unis devraient reprendre en décembre, car la Securities and Exchange Commission reprend ses activités après la plus longue fermeture du gouvernement américain, qui a interrompu l'examen des demandes d'introduction en bourse, perturbant ainsi la fenêtre d'automne la plus active pour les introductions en bourse depuis 2021.

Le durcissement de la réglementation et l'augmentation des coûts de mise en conformité et de technologie ont fait des introductions en bourse des banques un événement rare, plusieurs investisseurs et analystes suggérant que la consolidation des prêteurs régionaux est le meilleur moyen de rivaliser avec les grandes banques.

Alors que les grandes banques bénéficient de la diversification de leurs sources de revenus et de leur présence géographique, les petites banques sont surveillées de près en raison de leur exposition aux récentes faillites d'entreprises , ce qui soulève des questions sur l'opacité et les complications des normes et des structures de prêt sur le marché mondial du crédit privé, qui représente plusieurs billions de dollars.

Commercial Bancgroup CBK.O , qui est entré en bourse le mois dernier, se négocie légèrement au-dessus du prix de son introduction en bourse, à la dernière clôture.

Central Bancompany a un bilan total de 19,2 milliards de dollars et des actifs patrimoniaux conseillés de 15,4 milliards de dollars. Elle sert des consommateurs et des entreprises dans le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Colorado et la Floride.

Morgan Stanley et Keefe, Bruyette & Woods sont les co-chefs de file de l'offre.

La société devrait faire ses débuts sur le Nasdaq jeudi, sous le symbole "CBC".